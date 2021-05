Vaccini in vacanza, Salvini: “Lo Stato deve fornire dosi anche nei luoghi di villeggiatura”

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2021 “Semplifichiamo la vita agli italiani, ci sono tante persone che se si faranno qualche giorno di vacanza lontano da casa dovranno avere lo Stato vicino e quindi, se ci sarà la seconda dose a Ferragosto, lo Stato deve organizzarsi per fornire i vaccini nei luoghi di villeggiatura. Dobbiamo semplificare la vita ai cittadini, stiamo lavorando per evitare che ci sia gente che faccia migliaia di chilometri avanti e indietro a luglio e ad agosto.” Queste le parole del Leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev