GdF scopre "laboratorio" di evasione fiscale da 80 mln di euro

Milano, 18 feb. (askanews) - Un vero "laboratorio" di evasione fiscale a Brescia, destinato a produrre guadagni illeciti per circa 80 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre mezzo miliardo di euro di false fatturazioni in un'operazione già ribattezzata "Evasione continua".La Guardia di Finanza di Brescia coordinata dalla Procura locale e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata di Roma ha arrestato 22 soggetti per associazione a delinquere, aggravata dalla transnazionaltà, finalizzata alla frode fiscale.