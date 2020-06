(Agenzia Vista) Milano, 12 giugno 2020 George Floyd, sui muri di Milano le opere antirazziste, i Simpson diventano afroamericani Who is next?" appare sull'iconica lavagna deii Bart e la Statua della Libertà è ritratta con il cappuccio del Ku Klux Klan. In Corso Buenos Aires e via Torino a Milano la serie di opere "Just Because I am Black" dello street artist AleXsandro Palombo. Sono un omaggio a George Floyd, l'afroamericano ucciso da un agente di polizia durante un controllo a Minneapolis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev