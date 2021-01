(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2021 Giornata della Memoria, Sassoli: “Quanto successo ci impone obbligo di vigilare e custodire memoria” “Questa giornata ci ricorda che 70 anni fa si aprirono i cancelli di Auschwitz-Birkenau, e rivelarono al mondo l’orrore del genocidio nazista. Nonostante il tempo trascorso, ciò che si manifestò davanti agli occhi dei testimoni è ancora presente davanti a noi, con il suo terribile impatto. Quello che è successo in quel campo, nei tanti campi di concentramento, in tutte le fabbriche della morte disseminate nello spazio europeo, ci chiama alla responsabilità, ci impone l’obbligo di vigilare e di custodire la memoria, di tenere viva la memoria”. Così il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenendo in aula al Parlamento europeo durante la cerimonia per la Giornata della Memoria. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev