(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo Giornata vittime del Covid, Sileri: “Quasi raggiunto numero morti civili della II guerra mondiale” “Provo dolore al solo pensiero delle immagini dei camion militari che portano via le bare da Bergamo. Purtroppo ad oggi abbiamo 103mila decessi, quasi quanto le morti dei civili della Seconda guerra mondiale. Dobbiamo interrompere quanto prima questo conteggio. La vaccinazione è il mezzo per farlo” sono le parole del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev