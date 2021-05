Gli ammiratori ricordano Carla Fracci ai funerali: “Una donna signorile e un orgoglio per l’Italia”

(Agenzia Vista) Milano, 29 Maggio 2021 “Ricordo che era seduta in un ristorante con il marito. Io l’ho riconosciuta e l’ho salutata. Lei con molta semplicità e un sorriso, si è avvicinata a me e abbiamo anche preso un caffè insieme. Da qui si denota la signorilità di una grande donna”. E’ uno degli aneddoti raccontati dalle molte ammiratrici e ammiratori, alcuni arrivati anche da fuori Milano, su Carla Fracci all’esterno della chiesa di San Marco dove sono stati celebrati i funerali dell’étoile. “Una grande donna, espressione alta dell’arte e un’eccellenza per l’Italia. Un orgoglio”, ha aggiunto un’altra delle persone presenti davanti alla chiesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev