Governo, Bianchi (WWF): ci sarà ministero Transizione ecologica

Roma, 10 feb. (askanews) - Ci sarà il ministero della Transizione ecologica dove le competenze saranno concentrate. Lo ha annunciato Donatella Bianchi, presidente del Wwf, altermine delle consultazioni con il presidente del Consiglioincaricato Mario Draghi."Siamo rimasti colpiti favorevolmente dalla centralità della questione ambientale e da quella che Draghi ci ha detto che vorrebbe come ottica di prospettiva, ovvero la centralità della trasformazione verde che dovrebbe essere trasversale anche ad altre politiche: industriale, fiscale, alla salute, a tutto quello che dovrà essere rivisto e riorganizzato con le risorse che arriveranno. La buona notizia è che ci sarà un ministero con le competenze ambientali rafforzate, per gestire questa transizione servirà un ministero forte, autorevole e competente. La centralità dell'ambiente in un momento importante del Paese in cui dobbiamo gestire forse il più grande piano di resilienza degli ultimi decenni".