Governo, Conzatti (Iv): ci asterremo, aspettiamo apertura dialogo

Roma, 18 gen. (askanews) - "Noi siamo disponibili a costruire, oggi ho sentito che le forze europeiste, liberali, riformiste popolari sono invitate a un tavolo di discussione e ciascuno di noi ha una storia che ha queste caratteristiche. Noi abbiamo chiesto più volte al premier di sederci a un tavolo per un accordo di legislatura più forte, invece domani uscirà dal Senato un governo più debole". Lo ha detto Donatella Conzatti, senatrice di Italia Viva, dopo le comunicazione del premier Conte alla camera sulla crisi di governo."Da domani sera in poi siamo disponibili di nuovo a costruire una prospettiva più forte per il Paese - ha aggiunto - l'Italia ha bisogno di una direzione di marcia chiara"."Noi ci asterremo, aspettiamo di vedere se ci sarà un'apertura al dialogo, non si può costruire il futuro del Paese senza dialogare tra le forze di maggioranza".