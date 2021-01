(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Governo, Renzi: "Conte? No pregiudiziale su nomi, ma no a ribaltoni" "Noi non abbiamo nessuna pregiudiziale né sui nomi né sulle formule. Se non che non faremo mai i ribaltoni e non faremo mai un Governo con le forze della destra sovranista. Non esiste alcuna ipotesi di ribaltone, è l'unica pregiudiziale". Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa alla Camera dei deputati insieme a Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto per annunciare le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev