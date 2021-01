Governo, Tabacci: reincarico a Conte è unico punto di equilibrio

Roma, 28 gen. (askanews) - "Un reincarico a Conte ci sembra necessario perché è l'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura", è necessario "dare vita a un governo ancora più autorevole di quello attuale" per la sfida sulla campagna vaccinale e il rilancio economico del Paese.Lo ha detto Bruno Tabacci, esponente di Centro democratico alla Camera, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica nell'ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo."Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella che ha già dimostrato di essere non un notaio ma un punto di riferimento decisivo, ci auguriamo ci sia uno sbocco positivo" della crisi di governo, ha concluso.