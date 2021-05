Grimaldi (Comitato cura domiciliare): “Ministero ci coinvolga”

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2021 "Migliaia di persone sono qui, nel rispetto del distanziamento sociale e con tanti sacrifici, per chiedere al ministro della Salute Roberto Speranza di essere coinvolte nei protocolli di cura che hanno salvato tantissime persone. La loro presenza a piazza del Popolo a Roma è la migliore testimonianza dell’efficacia dello schema terapeutico, elaborato in scienza e coscienza dai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid 19 e della centralità del ruolo dei medici nel supporto domiciliare precoce", così Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cura Domiciliare Covid 19, a margine della conferenza nazionale del Comitato, in corso a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev