Milano, 12 dic. (askanews) -nudeafp 09.26 + 09.47Roma, 11 dic. (askanews) - Il magnate di Hong Kong Jimmy Lai,figura della lotta per la democrazia, è stato incriminato aisensi della legge sulla sicurezza nazionale per "collusione conpotenze straniere". Nelle immagini il momento in cui Lai, ammanettato viene trasferito da un centro di detenzione al tribunale per rispondere dell'incrimnazione. Manifestanti pro-democrazia lo hanno acclamato fuori dal tribunale.