(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2021 I ristoranti del centro di Roma preparano i tavoli all’aperto per le riaperture di lunedì. Le immagini Le immagini dei dehors dei ristoranti di Roma centro in allestimento in vista delle riaperture di lunedì. Dal 26 aprile via libera al servizio al tavolo nei ristoranti in zona gialla, anche la sera, se i tavoli sono all’esterno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev