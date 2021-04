Il coronavirus nel mondo dal 17 al 23 aprile

Milano, 23 apr. (askanews) - Le immagini del Covid 19 nel mondo nella settimana dal 17 al 23 aprile 2021.ISRAELESembrano immagini girate prima del 2020 e invece è Tel Aviv, aprile 2021. Folla in strada e nessuno con la mascherina, visto che da 24 ore non è più obbligatoria all'aperto in tutto Israele. Merito di una campagna vaccinale che ha reso lo Stato il primo in grado di tornare ad una vita normale.GERMANIAUn centro di vaccinazione nella città di Rosenheim, che si trova in una grande sala, abitualmente frequentata dai bevitori di birra bavaresi. In questa sala e in una tenda adiacente vengono vaccinate ogni giorno 1.600 persone contro il Covid-19.INDIAOrdinatamente in fila gli abitanti di Nuova Delhi si sottopongono al tampone in un centro Covid, mentre l'India ha registrato il record di contagi nel mondo da inizio pandemia: 315.000 infezioni in 24 ore. Ma cosa non sta funzionando nella gestione della seconda ondata di coronavirus nel subcontinente indiano? Assembramenti massa non vietati e inefficienze sistema sanitario. Negli ospedali scarseggia l'ossigeno, mentre l'impennata di casi sarebbe legata a una "doppia mutazione" del virus.FRANCIASacche d'aria decontaminanti e tunnel con particelle disinfettanti. L'economia in Francia rappresentata al Medef si attrezza con innovazioni sanitarie per rendere possibili le riaperture e tornare negli uffici.YEMENGli yemeniti ricevono dosi di vaccino contro il Covid 19 presso un centro medico nel distretto di al-Maala, nella città meridionale di Aden. La campagna è stata lanciata in 13 governatorati, compresi 133 distretti. Il vaccino sarà disponibile in tutti i centri medici di Aden. L'affluenza è stata inaspettata. Ministri, accademici e medici sono corsi a farsi vaccinare.