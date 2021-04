Il flash mob degli artisti del Coordinamento Spettacolo Lombardia nella chiesa di Santa Maria

(Agenzia Vista) Milano, 12 Aprile 2021 Gli artisti del Coordinamento Spettacolo Lombardia, protagonisti da alcune settimane di un’occupazione pacifica del chiostro del Piccolo Teatro di Milano, si sono esibiti nella chiesa di Santa Maria, presso San Satiro, in via Torino, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Il flash mob, dal titolo “Magnificat – un canto corale”, ha voluto ricordare anche quanto i luoghi culturali siano sacri e come anche l’arte abbia bisogno di ritornare al rito collettivo ed essere viva e partecipata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev