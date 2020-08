(Agenzia Vista) Gran Bretagna, 12 agosto 2020 Il gatto Palmerston va in pensione e lascia l'incarico di cacciatore di topi al Ministero britannico Dal 2016 il gatto Palmerston lavora al ministero degli Esteri britannico come cacciatore di topi capo. Palmerston ha preso il nome dal Lord che è stato protagonista indiscusso della politica estera del Regno Unito nell'Ottocento. Il gatto era stato preso da un gattile. A fine agosto si ritirerà in campagna con gli auguri di tutti i suoi colleghi che lo hanno salutato sui social. Twitter Foreign Office Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev