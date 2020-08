Il matrimonio di Lino Guanciale argomento social dell'estate

Milano, 5 ago. (askanews) - Lino Guanciale addio. Per tutte le fan del re delle fiction la notizia è stata la notizia ferale dell'estate, ma prima o poi una fortunata ci doveva essere. Nel frattempo il matrimonio dell'attore, noto per i ruoli da bello e impossibile in tv, come in "Non dirlo al mio capo", "Che Dio ci aiuti" e "L'allieva", è diventato questione molto dibattuta sui social.C'è chi tira in ballo la ex di Guanciale e collega, Antonietta Bello che si smarca con simpatia: "Che vi pensate?! Che io me ne sia rimasta con le mani in mano?!" C'è chi piange lacrime amare su Twitter e chi ci scherza su.Comunque sia, i coniugi pare siano molto felici. E se lui è sicuramente il bello della coppia, lei è il cervello: docente e ricercatrice universitaria alla Bocconi di Milano, Antonella Liuzzi si occupa di sviluppo di reti aziendali nel Nord Italia e all estero, ed è la figlia del senatore Pietro Liuzzi. Ecco in queste immagini postate su Facebook l'attore con moglie e suocero.Guanciale sinora è stato molto geloso della sua vita privata e ha avuto più di una ragione: gli hater sono sempre dietro l'angolo.