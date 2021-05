(Agenzia Vista) Usa, 10 maggio 2021 Il presidente degli Stati Uniti e la First Lady hanno inviato un video messaggio al Vax Live, il concerto organizzato da Selena Gomez e Jennifer Lopez per promuovere la vaccinazione: "Se vi vaccinate potrete tornare ad abbracciare i vostri cari e non avere più paura di avvicinarvi al prossimo". Global Citizen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev