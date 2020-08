(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 Il Senato ricorda Sergio Zavoli, minuto di silenzio e lungo applauso dei senatori I Senatori hanno voluto così ricordare il Senatore e Giornalista Sergio Zavoli scomparso a 96 anni. “È stato motivo di grande dispiacere personale e di tutti i senatori e tutta l’amministrazione non avere potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitaria tutt’oggi vigenti, la camera ardente qui in Senato, per tributargli un ultimo saluto. Nel rinnovare pertanto la vicinanza mia e di tutto il Senato ai familiari, ai parenti e agli amici del Senatore Sergio Zavoli, invito l’Aula a osservare un minuto di silenzio.” Le parole del presidente del Senato Elisabetta Casellati. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev