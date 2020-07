Il sindaco di Palermo: non è arrivato allarme meteo bomba d'acqua

Palermo, 16 lug. (askanews) - Parla il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che questa mattina, a palazzo delle Aquile, ha tenuto una conferenza stampa dopo la "bomba d'acqua" abbattutasi sulla città:"Il responsabile è il sindaco della città e io rispondo di fronte ai cittadini per i disagi che hanno subito e devo dimostrare l apprensione per le eventuali vittime. Ad oggi non è confermata nessuna vittima ma siamo evidentemente con il cuore sospeso. L'unico ricoverato risulta un bambino che è stato portato in ospedale. Ci sono 15 famiglie che sono state portate in albergo. In riferimento poi allo specifico ho ricordato oggi in procura, che sostanzialmente in questa vicenda l allarme meteo non è arrivato. Non so perché la Protezione civile regionale non abbia dato l allarme meteo. Alle 16:25 era ancora Verde in miglioramento, e c era il diluvio, c'era la bomba d acqua che è la più grande a cui si è mai assistito. È evidente che noi reagiamo in un settore che riguarda il dissesto idrogeologico che è commissariato da sei anni, e il commissario è il presidente della Regione e un suo delegato".