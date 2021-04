(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 Le Frecce Tricolori sorvolano il cielo di Roma in occasione del 25 Aprile. Le Frecce hanno "sottolineato, ancora una volta, il concetto di unità che ci sta facendo andare avanti in questa battaglia", così in un comunicato ufficiale. Il volo sull'Altare della Patria, dal suolo a 2000 piedi, è avvenuto dalle 09.45 alle 10.20. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev