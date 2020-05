In Cambogia nascita record di tartarughe reali, quasi estinte

Milano, 26 mag. (askanews) - Sulle rive sabbiose del fiume Sre AMbel, nella provincia di Koh Kong, in Cambogia è accaduto un miracolo della natura: si sono schiuse 23 uova di tartarughe reali, una specie considerata fino a qualche anno fa in estinzione. Ne sono nate di più in questa unica tornata che nei tre anni precedenti messi insieme.Secondo la Wildlife Conservation Society, che ha girato le immagini della nascita e si occuperà della salute dei piccoli, è stato merito dello sforzo collettivo delle comunità locali che hanno interrotto qualsiasi attività invasiva sul fiume, a partire dal dragaggio.Le tartarughe reali erano considerate ormai estinte in Cambogia nel 2000 e tuttora sono nella lista delle specie a rischio.