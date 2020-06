In Francia Morbecque come Vo', test sul Covid a tutti i residenti

Parigi, 11 giu. (askanews) - Non per paura, ma per curiosità: fino al primo luglio, i circa 2.600 abitanti di Morbecque, paesino nel nord della Francia, potranno sottoporsi gratuitamente al test sul Covid-19. Una storia che ricorda la vicenda di Vo' Euganeo, prima zona rossa d'Italia. Il sindaco, Jerome Darques, ha promosso l'iniziativa, unica nel suo genere nel paese:"Ho avuto questa idea durante il lockdown, ma naturalmente ho aspettato l'allentamento delle misure. Ho lavorato al progetto con il medico, perché all'inizio volevo farlo nella sala del municipio ma mi ha detto 'sarebbe troppo complicato', è meglio se la gente viene in laboratorio. Ovviamente abbiamo spedito una lettera alla popolazione e ho chiesto a tutti i miei eletti di mobilitarsi per informarli. E in generale, vi dico: ci sono circa 100 persone ogni giorno, quindi in generale è apprezzato dalla popolazione".Il presidente del laboratorio Biotop, Laurent Soupison, spiega che in questo modo si può studiare il passaggio del virus, una sorta di fotografia epidemiologica del mese di giugno, dopo la prima ondata di persone entrate in contatto con il Covid:"La città di Morbecque ha circa 2.000 abitanti, abbiamo voluto riservare uno dei nostri laboratori per gli esami del sangue alla gente di Morbecque nel pomeriggio", ha spiegato."Abbiamo circa 80 pazienti che vengono ogni pomeriggio per gli esami. Durante la prima settimana, da martedì a venerdì, abbiamo avuto 320 persone in 4 giorni, circa 80 al giorno. E in base ai risultati, il 97% delle persone era negativo, il 3% positivo", ha rivelato.