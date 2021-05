In Grecia bar e ristoranti riaprono dopo sei mesi di stop

Atene, 3 mag. (askanews) - All'ombra dei Partenone torna la vita e bar e ristoranti tipici ai piedi dell'acropoli si popolano di turisti e ateniesi. In Grecia hanno riaperto i locali dopo una chiusura di sei mesi dovuta alla pandemia di coronavirus. Come in Italia in zona gialla possono bar e ristoranti possono servire i clienti solo all'aperto, con chiusura obbligatoria alle 22.45 per rispettare il coprifuoco imposto dal Governo. I tavoli devono rispettare il distanziamento e non possono stare sedute più di sei persone contemporaneamente. Restano poi le misure di base, mascherine e gel igenizzanti, ma i camerieri sono obbligati anche a fare il test del Covid-19.