In Portogallo mozzafiato il ponte pedonale più lungo del mondo

Milano, 30 apr. (askanews) - Nel Nord del Portogallo è statocostruito il ponte sospeso pedonale più lungodel mondo: 516 metri a 175 metri di altezza nella gola in cuiscorre il fiume Paiva fra le montagne rocciose all'internodell'Arouca Geopark. Una struttura fatta in griglie metallicheche permettono di non perdersi neanche un briciolo del panorama.Un'emozione forse non per tutti.I primi a camminare sopra su questa struttura immersa nellanatura sono stati gli abitanti della zona, compresa la sindacache spera il ponte dia una svolta all'economia locale, devastatadal Covid-19."Questa attrazione è fondamentale per far risorgere il turismonella zona", dice Margarida Belem."Arouca 516" batte il record per il ponte sospeso pedonale piùlungo, detenuto dal 2017 dal ponte Charles Kuonen di Randa, nelleAlpi svizzere.