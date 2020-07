In Thailandia si torna a scuola, classi di 20-25 studenti

Roma, 1 lug. (askanews) - Dopo oltre tre mesi di chiusura e lezioni a distanza a causa del coronavirus, in Thailandia riaprono le scuole. Mascherine obbligatorie, distanziamento e igiene le norme base da rispettare.I ragazzi di un liceo di Bangkok che si erano avvicinati troppo nell'euforia di rivedersi dopo tanti giorni sono stati subito invitati dal dirigente della scuola a sparpagliarsi e a sedersi lontani l'uno dall'altro nella palestra dell'istituto per ascoltare le regole da seguire a lezione. "Non si sa mai, potreste averlo voi o il vostro amico" ha detto il preside parlando davanti a tutti.Per il ritorno sui banchi le autorità hanno raccomandato di limitare le dimensioni delle classi a 20-25 studenti, mentre le maniglie delle porte, i banchi e le altre aree a rischio di diffusione del contagio devono essere igienizzate frequentemente durante il giorno.In Thailandia si sono registrati oltre 3.100 casi di coronavirus e 58 decessi - un numero basso considerando che è stato il primo Paese al di fuori della Cina a rilevare un'infezione, a metà gennaio.