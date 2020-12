In Veneto dopo le 14 Comuni chiusi dal 19 dicembre al 6 gennaio

Milano, 17 dic. (askanews) - Mentre il governo ancora non ha comunicato ufficialmente quali saranno le regole su spostamenti e chiusure durante le feste natalizie, il governatore del Veneto Luca Zaia fa da sè e annuncia una nuova ordinanza regionale valida dal 19 dicembre al 6 gennaio:"La chiusura dei confini comunali dalle ore 14 mantenendo inalterate tutte le attività produttive e commerciali ma dalle 14 in poi si lavora solo con i cittadini della propria città per distribuire il flusso commerciale", ha detto."Un provvedimento innovativo che ci permette di aumentare distanziamento sociale e mettere in sicurezza cittadini, è un sacrificio ma altrimenti rischiamo di ritrovarci a gennaio dopo la ripresa in grossa difficoltà".Esenzione sempre prevista per lavoro o emergenza. Zaia ha poi parlato dei ristori: "È iniziato il dibattito nazionale su misure per il Natale. Non è chiaro cosa accadrà. Abbiamo confermato, come gruppo di governatori, che abbiamo senso di responsabilità. I ristori sono un tema importante se Governo vorrà adottare misure dovremo avere certezza dei ristori, alla tedesca come li immaginiamo, se si perde fatturato deve essere proporzionalmente rimborsato".