(Agenzia Vista) Firenze, 11 agosto 2020 Incendio in una fabbrica di oli a Firenze, le immagini dei Vigili del Fuoco I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti a Greve in Chianti, per un incendio in una fabbrica di oli. Crollata parte della struttura, le fiamme sarebbero sotto controllo. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev