India, aereo si schianta in fase di atterraggio: almeno 20 morti

Kozhikode, 8 ago. (askanews) - È salito ad almeno 20 morti e 140 feriti il bilancio delle vittime dell'incidente aereo in India, il velivolo della Air India Express è finito fuori pista e si è spezzato in due dopo l'atterraggio all'aeroporto di Kozhikode. Tra le vittime anche il capitano e il copilota.A bordo dell'apparecchio, un B-737 proveniente da Dubai, viaggiavano 184 passeggeri - fra cui dieci bambini - e sette membri dell'equipaggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all'origine dell'incidente c'è la scarsa visibilità dovuta a forti piogge che si stavano abbattendo sulla regione del Kerala. La pista si trova in cima a una collina con profonde gole ai lati e questo ha reso più difficili le manovre di soccorso.Il volo era stato allestito per rimpatriare dei cittadini indiani rimasti bloccati all'estero per la pandemia di coronavirus.