(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 INFOGRAFICA Ecco come sarà il rietro a scuola a settembre Pronte le linee guida del Ministero dell'istruzione per tornare a scuola in sicurezza: Modalità di ingresso e uscita Ingressi e uscite saranno differenziati e sarà limitato l'accesso a visitatori esterni. Obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o sintomi influenzali . L'ingresso di personale o studenti che hanno avuto il Covid deve essere preceduto dalla certificazione medica di “avvenuta negativizzazione del tampone”. Igienizzazione e dispositivi di protezione individuale Sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. Sarà obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici utilizzare le mascherine. La decisione sull'obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti sarà presa nell'ultima settimana di agosto. L'help desk Dal 24 agosto sarà attivo il numero verde 800903080 per domande e segnalazioni sulle misure di sicurezza nelle scuole. Supporto psicologico Saranno promosse attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore di contagio e situazione di isolamento vissuta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev