(Agenzia Vista) Roma, 8 marzo “Italia in zona fucsia, libera dal patriarcato”. Il presidio di Non una di meno per l’8 marzo “Alla definizione cromatica delle regioni noi contrapponiamo una grande zona fucsia liberata dal patriarcato e dal maschilismo. Spesso entrambe le cose vengono accettate silenziosamente” un’attivista di Non una di meno spiega la provocazione lanciata nella manifestazione del collettivo in Piazza Esquilino a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev