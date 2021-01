Kamala Harris vicepresidente giura davanti a Sonia Sotomayor

Roma, 20 gen. (askanews) - E' stata la senatrice Amy Klobucher a presentare la vicepresidente degli Stati Uniti davanti alla Casa Bianca: Kamala Harris, prima donna, prima ispanica, prima nera in questa carica, ha giurato nelle mani della prima ispanica mai eletta alla Corte Suprema, Sonia Sotomayor."Per favore alzi la mano destra e ripeta dopo di me" ha detto Sotomayor. Commossa, Kamala Harris ha ripetuto la formula rituale del giuramento: "Io, Kamala Devi Harris, giuro solennemente di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, stranieri e nazionali; che sarò fedele alla Costituzione; che contraggo liberamente questo impegno, senza riserve mentali o tentativi di evasione; e che onorerò con zelo e fedeltà i doveri della carica che sto per assumermi. Che Dio mi aiuti".