Milano, 20 gen. (askanews) - A differenza di Donald Trump, il suo vicepresidente Mike Pence e gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton sono arrivati al giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti.Gli ex capi di stato con le rispettive consorti hanno un posto in prima fila durante questo momento culminante della democrazia americana, contraddistinto da una altissima sicurezza che rende irriconoscibile la capitale federale americana, Washington.