(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2020 L'intervento del Papa alla 75esima Assemblea generale dell'Onu, le immagini "La crisi attuale ci ha anche dimostrato che la solidarietà non può essere una parola o una promessa vuota. Inoltre, ci mostra l'importanza di evitare la tentazione di superare i nostri limiti naturali. 'La libertà umana è capace di limitare la tecnica, orientarla e metterla al servizio di un altro tipo di progresso più sano, più umano, più sociale e più completò. Dovremmo anche prendere in considerazione tenere conto di tutti questi aspetti nelle discussioni sul tema complesso dell'intelligenza artificiale". Lo dice Papa Francesco, nel suo videomessaggio in occasione della 75esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev