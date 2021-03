L'Iran plaude al viaggio del Papa in Iraq: messaggio di dialogo

Milano, 8 mar. (askanews) - Il ministero degli Esteri iraniano afferma che il viaggio di Papa Francesco in Iraq, dove ha incontrato l'autorità sciita del Paese, ha mandato un messaggio di dialogo interreligioso e vicinanza tra le religioni. Così, subito dopo la partenza del pontefice, Saeed Khatibzadeh, portavoce del ministero degli Esteri iraniano:"Il messaggio di questo viaggio e di viaggi come questo, è un Iraq calmo e sicuro, un Iraq tornato alla calma" ha detto. "L'incontro con l'alta autorità (religiosa) irachena, l'ayatollah al Sistani, da solo ha mostrato il dialogo interreligioso e vicinanza e non manda altro che un messaggio di dialogo, pace e amicizia tra le religioni".