La Grande Croce al Merito tedesca per i due fondatori di BioNTech

Berlino, 19 mar. (askanews) - La Grande Croce al merito, una delle onorificenze più importanti della Germania, è andata a Ozlem Tureci e Ugur Sain, coppia di turchi fondatori dell'azienda farmaceutica BioNTech, che assieme a Pfizer ha sviluppato uno dei primi vaccini anti-Covid."Già a gennaio dell'anno scorso voi e i vostri colleghi stavate lavorando giorno e notte a questo, mentre molte persone in Germania si stavano ancora stringendo la mano, abbracciando e vivevano indifferenti le loro vite", ha affermato il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier."La loro scoperta rivoluzionaria sta salvando vite, salvando esistenze, assicurando la nostra sopravvivenza sociale, economica e culturale"."Tuttavia il compito non sarà completato fino a quando tutti non avranno ricevuto il vaccino e saranno protetti", ha affermato la co-fondatrice di BioNTech Ozlem Tureci."Sappiamo che il nostro vaccino è anche efficace contro la nuova variante del virus. Abbiamo bisogno di raccogliere nuovamente le forze e non dobbiamo farci demoralizzare da questa terza e probabilmente più lunga ondata. Perché sappiamo quello che dobbiamo fare", ha aggiunto il co-fondatore Ugur Sain.