La Guardia Nazionale accampata nel Congresso Usa per difenderlo

Milano, 13 gen. (askanews) - Foto mai viste prime: centinaia di uomini della Guardia Nazionale accampati nelle sale di Capitol Hill a Washington, pronte per difenderlo, fra i deputati che passano per andare a votare l'impeachment al 45esimo presidente degli Stati Uniti.Sono alcuni delle migliaia di uomini schierati dopo l'assalto del 6 gennaio da parte di estremisti di destra sostenitori di Donald Trump. L'allerta nella capitale è altissima visti i giorni delicati, fra la richiesta di impeachment per Trump e la cerimonia inaugurale della presidenza Biden prevista il 20 gennaio: nei prossimi giorni arriveranno fino a 15mila uomini per difenderla.