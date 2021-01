La neve imbianca Parigi, è la prima dell'anno

Parigi, 16 gen. (askanews) - Parigi imbiancata dalla neve è sempre uno spettacolo anche se come ovunque le precipitazioni creano disagio al traffico. La prima nevicata dell'anno sulla capitale francese ha interessato anche altri 32 dipartimenti, si tratta di in un'ondata di gelo e maltempo che ha spinto le autorità a dichiarare l'allerta arancione in metà del Paese (secondo livello di rischio meteo).Parigi oltre alla neve deve fronteggiare il dilagare della pandemia da Covid 19, per questo bar e ristoranti che sono chiusi da fine ottobre, da oggi pomeriggio anticipano coprifuoco, dalle 20 alle 18, il governo ha esteso questa norma a tutto il territorio nazionale.