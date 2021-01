(Agenzia Vista) Roma 6 gennaio La sindaca Raggi visita il centro Covid di San Pietro Visita in Vaticano per la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha incontrato gli operatori sanitari che lavorano nel centro Covid di San Pietro dove si svolgono tamponi Covid alle persone senza fissa dimora. “Mai come oggi fare rete è fondamentale. I tamponi fatti a persone senza dimora nell’ambulatorio sotto al colonnato di San Pietro sono un tassello fondamentale nella lotta contro il Covid” ha detto la sindaca tramite un post sulla sua pagina Facebook. / Facebook Virginia Raggi 02_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev