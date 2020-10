(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Landini: "Chiederemo a Conte cassa integrazione e blocco licenziamenti per altre 18 settimane" "La domanda che arriva dal Paese è di protezione e inclusione, di essere coinvolti in quello che accade. Domani incontriamo il Presidente del Consiglio, e uno dei temi su cui vogliamo una risposta dal Governo è quello di prolungare la cassa integrazione Covid e il blocco de licenziamenti per altre 18 settimane, perché pensiamo che questo sia l’obbiettivo: non perdere imprese e non perdere posti di lavoro. Questo è un primo punto importante per passare l’inverno." Queste le parole del Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, all'Assemblea dell’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi. Durata: 01_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev