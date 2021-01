(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio Landini: “Curiosità e passione di Macaluso punto di riferimento per Cgil” “Una vita spesa dalla parte dei lavoratori, per la difesa della democrazia, contro le mafie. La sua passione e la sua curiosità sono sempre stati punti di riferimento da sempre per Cgil” sono le parole del segretario della Cgil Maurizio Landini al funerale dello storico dirigente del Pci Emanuele Macaluso celebrato nella sede della Cgil a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev