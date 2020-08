(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2020 Landini: “Firmare nuovo contratto per lavoratori sanità privata, lo aspettano da 14 anni” “Firmare nuovo contratto per lavoratori sanità privata, lo aspettano da 14 anni” queste le parole di Maurizio Landini, segretario della CGIL, a margine della manifestazione dei lavoratori della sanità privata in piazza Montecitorio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev