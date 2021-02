(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2021 Lavoro piattaforme digitali, Vestager (UE): “Online come offline, tutti devono essere protetti” 24-02-21 “In un recente studio, dal 35 al 55% dei consumatori dice che intende continuare a chiedere la consegna a domicilio anche in futuro, dopo la pandemia. E penso che questa sia una chiara indicazione di almeno una cosa: non si può tornare indietro a come erano le cose. L'economia delle piattaforme è qui per restare - nuove tecnologie, nuove fonti di conoscenza, nuove forme di lavoro modelleranno il mondo nei prossimi anni. E per tutto il nostro lavoro sull'economia digitale, queste sono nuove opportunità che non devono essere accompagnate da diritti diversi. Online come offline, tutte le persone devono essere protette e gli deve essere permesso - e reso possibile - di lavorare in sicurezza e con dignità”. Così la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager in conferenza stampa a Bruxelles, in merito alla prima fase di consultazione delle parti sociali europee sulle possibili azioni per affrontare le sfide legate alle condizioni di lavoro delle piattaforme online. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev