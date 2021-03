Letta: “In Parlamento ci sono partiti sovra-rappresentati che non esistevano alle elezioni”

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo “La democrazia rappresentativa è in crisi profonda. Prendiamo questo Parlamento tre anni fa quando è stato eletto e paragoniamolo a oggi: c’è un a discrasia enorme. Rispetto alla nostra forza noi siamo sotto-rappresentati, viceversa ci sono partiti sovra-rappresentati che al momento delle elezioni non esistevano nemmeno. Se bene utilizzato il digitale può coprire questo gap e far partecipare gli iscritti” sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta durante il suo intervento all’incontro con il Partito Democratico di Firenze. / Facebook Partito Democratico Firenze Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev