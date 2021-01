(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Lezioni on-line, Azzolina: “Scuola àncora di salvezza, DAD non può sostituire didattica in presenza” “Onorevole Anzaldi, la ringrazio in quanto con il suo quesito mi permette di ribadire quanto già asserito dal Presidente Conte, ovverosia che la scuola è àncora di sicurezza per i nostri studenti e le nostre studentesse. Aggiungo io: per molti di loro è un’àncora di salvezza. Per questo ritengo che la didattica digitale - strumento utile per la gestione dell'emergenza e risorsa per la scuola del futuro – non possa comunque sostituire la didattica in presenza. I ragazzi hanno bisogno di recuperare quella dimensione di socialità indispensabile per la loro crescita. Desta preoccupazione anche l'aumento del fenomeno dell'abbandono scolastico. Comprendo quindi le recenti manifestazioni studentesche, il diritto all'istruzione è essenziale. Io ho il dovere di dire agli studenti e a tutta la comunità scolastica che il Governo ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare e continuerà a farlo per il rientro a scuola”. Così la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina intervenendo durante le interrogazioni a risposta immediata alla Camera. / Camera web tv 00_52 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev