Libano, Di Maio: massimo sostegno possibile al Paese

Roma, 7 ago. (askanews) - "Siamo al fianco del popolo libanese e lavoreremo nei prossimi giorni per offrire loro il massimo sostegno possibile".Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Luigi di Maio in un'intervista all'Afp."Per il momento - ha continuato - abbiamo inviato Vigili del fuoco, militari, specialisti e 8 tonnellate di aiuti sanitari, oltre a un team specializzato. Voglio dire che ci sarà sicuramente una risposta internazionale e sono felice che Paesi come la Francia siano in prima linea per aiutare il Libano. Daremo tutto il nostro supporto al governo libanese e al popolo libanese che stava già vivendo un momento difficile dal punto di vista politico ed economico".