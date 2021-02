(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio Lo sfogo di Morra (M5S): “Super-ministero ambiente non c’è. Quesito Rousseau era falso” “Siamo di fronte a una scelta che mi sta ponendo tante difficoltà. Il quesito posto agli iscritti a Rousseau si è rivelato essere non corrispondente al vero perché ieri abbiamo appreso che non è nato alcun super-ministero della transizione ecologica” sono le parole del senatore Nicola Morra in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. / Facebook Nicola Morra Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev