(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2021 Logistica vaccini, Crisanti: "Rispetto al Ceo di Amazon Figliuolo è un apprendista" "Due mesi fa avevo detto che il Governo" per la distribuzione dei vaccini anti-Covid "doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista". Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a "ilcafFLEdelmercoledì", rubrica settimanale della Fondazione Luigi Einaudi. Fondazione Luigi Einaudi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev