(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Lollobrigida (FdI): “Noi opposizione leale, problemi per Draghi da maggioranza” “Siamo l’unica opposizione formale in Parlamento. Dagli interventi sembra che Draghi avrà qualche problema proprio dall’interno della sua maggioranza. Hanno litigato, si sono insultati, si sono sentiti i fischi dall’una all’altra parte della maggioranza. Questo emergerà in modo più visibili quando si arriverà a provvedimenti concreti. Noi a differenza loro siamo leali, guardiamo in faccia chi pensiamo sia dall’altra parte, e insieme”. Queste le parole di Francesco Lollobrigida (FdI) in una dichiarazione fuori dalla Camera dei Deputati, a margine della discussione sulla fiducia al Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev