(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Lollobrigida (FdI): “Non siamo mai stati trumpiani, siamo forza patriottica e nazionale” “Noi non siamo mai stati trumpiani. Fratelli d’Italia si caratterizza come forza patriottica e nazionale, ci interessano gli interessi degli italiani”. Così Francesco Lollobrigida (FdI) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio dopo il discorso di Conte alla Camera sulla crisi di Governo. Durata: 02_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev